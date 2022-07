Calendário do Auxílio de R$ 720 é divulgado; pagamentos começam em AGOSTO

- Publicidade -

Milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade terão acesso ao acúmulo de dois benefícios do governo federal. Juntos, ele podem atingir o valor de R$ 720. Estamos falando do aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 e do vale-gás nacional, que pode chegar a R$ 120 a partir da próxima parcela.

As alterações foram confirmadas por meio da publicação da PEC Kamikaze, recentemente aprovada no Congresso Nacional. Nela, também consta a criação do auxílio para caminhoneiros e do benefício para taxistas. Todas as medidas são temporárias e vão durar até o mês de dezembro de 2022.

Sim. Na tentativa de agilizar o repasse do dinheiro aos brasileiros, o governo federal antecipou de 9 a 11 dias o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, que também é utilizado para os depósitos do vale-gás nacional – neste caso, a periodicidade é bimestral (a cada dois meses).

A decisão foi publicada na forma de instrução normativa no Diário Oficial da União da última segunda-feira, 25. A ordem dos pagamentos segue o final do Número de Inscrição Social (NIS).

Novo calendário do Auxílio de R$ 720

Para não perder nenhuma data, veja a seguir o calendário Auxílio Brasil e vale-gás do mês de agosto: