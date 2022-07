Câimbra na perna resulta em afogamento e morte de menino

- Publicidade -

Súbita, sorrateira e extremamente incômoda, a câimbra surge quando menos se espera e é sempre uma surpresa desagradável. Sem aviso, a famosa dor paralisante pode aparecer durante aquela partida amistosa de futebol, na hora de se espreguiçar e até mesmo no meio de um bom mergulho relaxante. E se engana quem pensa que o surgimento de câimbras quando se está na piscina, rio, igarapés ou balneários não é um assunto sério.

Foi uma câimbra que acabou resultando no afogamento e morte de um menino de apenas 12 anos de idade no município de Parauapebas, no sudeste paraense. O fato aconteceu neste sábado (2) enquanto o menino tomava banho, no Rio Parauapebas, em um balneário, no Bairro Riacho Doce.

De acordo com testemunhas, Victor Tarcísio Silva dos Santos estava nadando com outros meninos, quando sentiu câimbra nas pernas, gritou por socorro e caiu na água vindo a desaparecer.

Os amigos pensaram que Victor estava encenando ou brincando, mas, como ele não retornou, começaram a se preocupar. Eles pediram a ajuda de outras pessoas que estavam no local.

Até que conseguiram encontrar o menino, o trouxeram para margem, aonde tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

Em seguida ele foi levado para o Hospital Municipal de Parauapebas, onde os profissionais de saúde informaram que o mesmo já havia vindo a óbito. A família da vítima foi avisada, da fatalidade e ficaram em choque ao receber a notícia. Victor Tarcísio Silva dos Santos, tinha apenas 12 anos de idade e sabia nadar.