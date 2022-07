‘Cai fogo do céu’ durante aniversário de igreja em Sena Madureira e culto dura inéditas cinco horas

- Publicidade -

O culto de aniversário de sete anos da igreja evangélica pentecostal Chama de Fogo, realizado no último sábado em Sena Madureira, onde o ministério nasceu, foi invadido por fogo vindo do céu, metáfora utilizada por evangélicos para descrever um culto animado além da conta, e o evento acabou durando inéditas cinco horas. “Foi um dos cultos mais animados dos que já participei na vida”, diz o experiente pastor e apresentador de televisão Gilberto Cabral, que, além de filmar, trouxe as informações sobre a festa com muitas fotos.

O ministério Chama de Fogo, fundado pelo pastor Estevão do Nascimento Lima, é uma das novidades do evangelho na região do Iaco. É um dos ministérios que mais tem crescido e não é por outra razão que na festa de sete anos a sede ficou pequena para tantos crentes reunidos. “Veio gente do Purus pra assistir ao culto”, conta o pastor Cabral, do Celebrai Jesus, programa que apresenta pela TV Rio Branco.