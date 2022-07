Caetano, Maria Bethânia, Gil e Gal Costa aderem à carta pela democracia

- Publicidade -

Encabeçado pela empresária e produtora Paula Lavigne, o coletivo 342 Artes embarcou no movimento da “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!” e organiza uma leitura do texto em vídeo pelos artistas. De última hora, segundo a Folha de S. Paulo, entraram no grupo os renomados cantores Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Gal Costa.

A carta tem mais de 400 mil assinaturas e conta com o apoio de diversos outros artistas, como Chico Buarque de Hollanda, Fernando Meirelles, Dira Paes, Luís Fernando Veríssimo, Jorge Furtado, Débora Bloch e Alessandra Negrini.

O manifesto é encarado como um forte movimento de contenção das intenções autoritárias e golpistas de Jair Bolsonaro (PL), que vê o texto como um “ponto final” para sua campanha.