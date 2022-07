Caçula de Andreas Kisser, do Sepultura, se pronuncia após morte da mãe: ‘Plantou tanta energia boa’

- Publicidade -

Filho mais novo do músico Andreas Kisser, da banda Sepultura, e da produtora e empresária Patrícia Perissinotto Kisser, o jovem Enzo Kisser, de 17 anos, se pronunciou, nesta segunda-feira (4), após a morte da mãe, vítima de um câncer de cólon, aos 52 anos, no último domingo (3).

Entenda: Mulher de Juliano Cazarré, dispensado de ‘Pantanal’ por causa de doença rara da filha, mostra rotina na UTI

K-pop bélico: Novo ministro da cultura sul-coreano entra na discussão sobre isentar ou não BTS do serviço militar

“Eu não vou falar muito porque o amor e sentimento que sinto por você não dá pra escrever aqui só em palavras, mas por mais que você tenha ido, você plantou tanta energia boa que é impossível não lembrar de você em todo momento. Te amo daqui pra Lua dez vezes”, escreveu Enzo, por meio de uma publicação no Instagram.

Ao anunciar a notícia, no último domingo (3), Andreas relembrou sua história com a companheira, com quem começou um relacionamento em 1990, elogiando Patrícia como “mãe, filha, amiga e companhia” e sua força após o diagnóstico do tumor.

“Esse foi o último post do amor da minha vida, Pat Kisser, no dia dos namorados e passando pelo pior momento das nossas vidas. Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patrícia na minha vida. Minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga! Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida. Como eu aprendi com você, como eu melhorei com você, como eu cresci. Desde 1990, quando demos o primeiro beijo no meio de uma rua em Mogi das Cruzes onde você fazia a faculdade de Medicina, nunca mais nos separamos”, contou Andreas, compartilhando uma foto de um colar da mulher, com um pingente com fotos dos dois na juventude.

Fonte: O Globo