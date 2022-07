Cachorra nada por dois dias para reencontrar família após cair de barco

- Publicidade -

Uma cadela, chamada Jolie, estava com a sua família passeando de barco. Durante uma tempestade, a cachorra caiu em alto mar. Ela nadou por dois dias para reencontrar os seus donos e apareceu na sexta-feira (24) em uma praia da cidade de Aguilas, na Espanha. As informações são do Uol.

A polícia local informou que uma família estava caminhando pela praia e encontrou Jolie. “Na sexta-feira à noite, uma família que estava na praia nos entregou uma cachorra que eles encontraram no litoral de Cope, em Aguilas. O animal foi levado para um abrigo e iniciamos o trabalho para encontrar seus donos.”

Nesse momento, os agentes descobriram um microchip na cachorra que havia sido instalado na Dinamarca. Então ela foi levada para um centro de resgate animal, onde foi constatado que uma mulher havia entrado em contato com o estabelecimento para informar que a filha de um amigo havia perdido a cadela durante uma tempestade, enquanto navegava para Ibiza.

“Recebemos uma ligação de uma mulher em Cádiz, informando que havia recebido uma ligação de uma amiga nos Estados Unidos, informando sobre um incidente envolvendo sua filha. A mulher estava navegando no Mediterrâneo com o marido e a cadela Jolie e se dirigiam para Ibiza. Mas a embarcação foi atingida por uma tempestade, que fez com que o animal caísse no mar. Os donos tentaram encontrá-la e resgatá-la, mas sem sucesso”, informou o centro de resgate.

Depois de ser informada sobre a localização da cadela, a família se dirigiu até a delegacia local e confirmou que se tratava da Jolie.

“Seus donos receberam a boa notícia e eles foram para o porto mais próximo que era Calpe, ao norte de Benidorm. Logo depois, chegaram em Aguilas para pegar Jolie. Graças ao microchip, tiveram certeza de que o animal que chegou até nós era a mesma cadela que caiu no mar. Jolie é uma verdadeira sobrevivente. Um final adorável para uma incrível história de aventura”, concluiu um porta-voz da polícia.