Bruno Gagliasso abre o jogo sobre o “Surubão de Noronha”

Durante a estreia do podcast “Quem Pode, Pod”, comandando por Gio Ewbank e Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso abriu o jogo sobre o mítico “Surubão de Noronha”. O boato, para quem não sabe, começou a circular em 2019, logo após um suposto ex-funcionário da Globo “vazar” a notícia em uma página no Instagram.

Enquanto eles conversavam sobre a novela “O Sétimo Guardião”, o assunto veio à tona. “O pessoal lembra de duas coisas dessa novela, do gato…”, disse Fernanda. “E do Surubão de Noronha”, completou Gagliasso. “Finalmente chegamos nesse tema”, brincou Gio.

“O Surubão de Noronha nada mais é que uma cortina de fumaça para uma polêmica que aconteceu durante a novela. Essa é a verdade. Quer que eu fale quem soltou?”, questinou o ator que logo complementou. “O que organizava, né? O organizador, quem recebeia as pessoas. Era na minha pousada, não era?”.

Entrando na brincadeira, a esposa de Bruno comentou: “Eu estaria colocando álcool em gel em todo mundo”. Quando foi perguntada sobre qual seria seu papel na ocasião, Fernanda soltou: “A que ia dar bastante”. Os três, então, relembraram os nomes que, suspostamente, participaram do evento.

“Era Fernada, Giovanna, eu, Neymar, Bruna [Marquezine], João Vicente – que nunca foi para Noronha. Entrou a Fiorella Mattheis, Taila [Ayala]”, enumerou Gagliasso. “Seria uma baita suruba”, opinou Fernanda e Bruno respondeu que esse era o motivo para que ele não desmentisse o rumor.

Em outro momento da conversa, o trio falava sobre o passado do ator e aproveitaram para relembrar a época em que era chamado de “Galinhasso” pela mídia. O carioca, então, revelou já ter participado de uma orgia, surpreendendo Gio.

“Eu não sabia disso. Não imaginei… me conta mais disso”, pediu Ewbank. “Já, óbvio que já. Não ‘suruba’ como falam, mas com cinco, quatro pessoas”, confessou o ator, detalhando que já fez sexo em trio, tanto com duas mulheres, como uma mulher e um homem. Além disso, também disse que nunca foi em uma casa de swing.

