Britney Spears faz topless em viagem com amigos: “Eu ainda estou sonhando”

Britney Spears não se inibiu e fez topless durante um passeio com amigos. Em um vídeo publicado no último sábado (30) nas redes sociais da princesa do pop, ela aparece se divertindo em um iate, com uma bandeja de frutas e apenas usando a parte de baixo do biquíni. “Foi tudo um sonho. Ei, mas eu ainda estou sonhando com vocês”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

Recentemente, Britney foi pela primeira vez em um bar e também dividiu com os fãs nas suas redes sociais. “Esta é a minha primeira vez em um bar. Primeira vez. Eu me sinto tão chique e tão sofisticada”, disse Spears, que usava grandes óculos escuros e uma gargantilha.

Ao longo dos anos, a equipe e a família de Spears foram inflexíveis em manter a cantora longe do álcool. Em 2018, a Page Six informou que sua equipe havia proibido o consumo de álcool nos bastidores enquanto ela estava em turnê. Uma cláusula em sua tutela também dizia que ela não podia beber.

Há um mês, Spears afirmou em um post do Instagram, agora excluído, que seu pai, Jamie Spears, e seu irmão, Bryan Spears, a fizeram fazer vários testes de drogas por semana. Ela também disse que não tinha permissão para consumir álcool nos quatro anos que morou em Las Vegas.

SuperBowl com Madonna?

Apesar de estar longe de acontecer, o SuperBowl 2023 pode contar com ninguém menos que Britney Spears no icônico Halftime Show, o Show do Intervalo, de um dos maiores eventos esportivos do mundo. De acordo com o Insider, a cantora já estaria em negociações para ser a principal atração da noite.

Além disso, Spears teria pedido para cantar com Madonna e Iggy Azalea no palco do espetáculo. Ela também teria chamado Christina Aguilera, mas o convite já teria sido rejeitado.

Embora nenhuma artista tenha se pronunciado sobre a possível novidade ainda, o show em questão seria a volta aos palcos de Britney após se livrar da tutela de seu pai, Jamie Spears.

Vale lembrar que a cantora já participou do evento da final da NFL, liga de futebol americano, em 2001. Ela se apresentou com Aeromisth e N’Sync e cantou com Justin Timberlake.

Fonte: Yahoo!