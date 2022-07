- Publicidade -

Uma briga de irmãs quase acabou numa tragédia em Mogi das Cruzes, região Metropolitana de São Paulo. Kadíji, de 19 anos, atacou a irmã Thuane, de 25, com golpes de faca, depois de uma discussão banal sobre a louça suja, que a agressora não teria lavado. Thuane acredita que a irmã premeditou o ataque, escondendo a faca debaixo do travesseiro. Com medo de outra agressão, a moça saiu de casa e está escondida. Um boletim foi registrado e a polícia investiga o caso.