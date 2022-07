Briga entre carros de luxo acaba em capotamento e prisão. Veja vídeo!

- Publicidade -

Um vídeo da briga foi filmado na Noruega e mostra um Classe B de meados dos anos 2000 encostando repetidamente na lateral do G-Wagon até que o SUV gira 270 graus e capota.

Podemos ver o incidente do ponto de vista de um carro que segue os dois que estão brigando e também de dentro do Classe B através da câmera do smartphone do passageiro.

A motorista dirige para a traseira do G-Wagen com força suficiente para que pedaços caiam de seu carro, sem causar nenhum dano ao off-road. Ela então tenta desviar do G-Wagen antes de seguir em frente, depois tenta bloquear a estrada.

Momentos depois, o SUV capota e o Classe B desaparece na estrada. No final do vídeo, há um texto explicando que os ocupantes do G-Wagen estavam minutos antes queimando um exemplar do Alcorão em um bairro de imigrantes para provocá-los.

Não se sabe se isso é verdade, mas ajuda a explicar a raiva da motorista da Classe B. Mais texto no final do vídeo afirma que a motorista da Classe B foi rapidamente pega pela polícia e presa, e que ninguém no G-Wagen ficou gravemente ferido.

Confira o vídeo do incidente:

Fonte: Desejo Luxo