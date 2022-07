BRIGA DE TITÃNS: Corinthians se representa na Argentina e inicia preparação para encarar o Flamengo

- Publicidade -

Após a classificação contra o Boca Juniors na noite da última terça-feira , o Corinthians já voltou suas atenções para a próxima partida, contra o Flamengo, pelo Brasileirão. A equipe se reapresentou nesta quarta-feira e realizou um treinamento ainda em Buenos Aires, na Argentina, no centro de treinamento do Banfield.

Como de costume, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na classificação corinthiana fizeram um trabalho de regeneração. Esse grupo permaneceu no hotel que a delegação ficou hospedada em Buenos Aires, na Argentina.

A atividade em campo começou com um aquecimento passado pela comissão técnica. Logo em seguida, o treinador Vítor Pereira realizou um treinamento de posse de bola em capo reduzido. Os goleiros fizeram um treinamento específico com o preparador Marcelo Carpes.

Após a atividade, o grupo retorna para o Brasil. O Corinthians embarca para São Paulo por volta das 14h. O Timão tem mais três dias de preparação para o confronto contra o Flamengo, no domingo. A equipe vai realizar o restante da preparação no CT Joaquim Graça.

Corinthians e Flamengo se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileiro no domingo, às 16h, na Neo Química Arena. O Timão ocupa a quarta colocação da competição com 26 pontos.

A equipe do Parque São Jorge tenta reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão, após duas rodadas sem conseguir vencer.

Fonte/ Portal meu Timão.com