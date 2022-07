Briga de casal termina com homem ferido a golpe de faca

- Publicidade -

No início da madrugada deste domingo,24, uma equipe do suporte avançado do SAMU atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio contra um homem identificado pelo nome de Matheus Ferreira Paiva, de 26 anos.

De acordo com informações, Matheus estaria em atrito com a ex mulher ( que não teve o nome divulgado), e o casal estaria separado, quando na noite de domingo, Matheus foi até a residência do casal, localizada na rua Jorge Rivasplata, no bairro Chico Mendes, e iniciou uma discussão com a mulher, que estaria acompanhada de uma prima e o namorado dessa parente.

Durante a discussão, Matheus teria agredido a ex mulher com um soco na boca, na oportunidade, o namorado da prima, de posse de uma faca de mesa, desferiu um golpe no peito esquerdo de Matheus.

Segundo o médico do SAMU a perfuração teria atingido o pulmão da vítima que sofreu um pneumotórax moderado. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.