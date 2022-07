Brasileiros são presos em Portugal suspeitos de traficar droga em açaí

- Publicidade -

Dois homens brasileiros foram presos em Portugal, suspeitos de tráfico internacional de drogas. As substâncias, segundo a Polícia Judiciária portuguesa, eram transportadas dentro de um carregamento de açaí congelado.

A polícia de Portugal deflagrou a Operação Norte Tropical para efetuar as prisões. Os dois detidos seriam naturais do Pará. Um deles é tenente da Polícia Militar e o outro empresário do interior do estado.

Os presos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que, segundo a investigação portuguesa, se dedica a levar grandes quantidades de cocaína para o continente europeu.

Com os dois detidos, foi encontrada uma carga suficiente para a produção de cerca de 3,2 milhões de doses individuais da droga. Eles estão presos de forma preventiva.

A Polícia Militar do Pará informou que a Corregedoria Geral vai acompanhar as investigações e que adotará as medidas necessárias em relação ao policial preso no âmbito da operação.