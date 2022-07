Brasileira entra para a 24ª edição do Big Brother dos EUA

- Publicidade -

Essa será a 24ª temporada do elenco do reality show americano que foi anunciado nesta terça-feira (05), que diferente do Big Brother Brasil, lá são os participantes que decidem quem continua no jogo.

Esse ano temos novidade, nesta terça, as redes oficiais do programa confirmaram a participação da comissária e influenciadora digital, a brasileira Indy Santos que é natural de São Paulo, e mora em Los Angeles. Essa será a primeira vez que uma brasileira integra o quadro dos participantes que estreia nesta quarta-feira (06), na rede CBS, com exibição também pela plataforma de streaming Paramount+.

Indy está solteira e conquistou a sua cidadania americana em julho do passado, inclusive ela brincou no instagram: “Só caso com um cidadão europeu! Favor não insistir”. A brasileira será uma das 16 pessoas que disputarão o cobiçado prêmio de 750 mil dólares (mais de R$ 4 milhões, na cotação atual).

A loira pediu a torcida dos brasileiro em seu perfil do instagram e prometeu representar muito bem o país na América Latina.

“Muito obrigada a todos vocês, me mandem orações, me cubram de luz e eu vou representar nosso país e os latinos desse mundo inteiro. Se Deus quiser, ser imagem e semelhança de Jesus Cristo na terra e prova de milagre. É isso, um beijo grande e já estou com saudade, de vocês, gente, mas vai melhorar, e se melhorar eu aguento”, disse ela.