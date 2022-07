Brasiléia recebe centenas de foliões na primeira noite do Carnavale

- Publicidade -

O tradicional Carnavale, além de proporcionar alegria aos foliões, aquece a economia local, lotando os hotéis, pousadas e restaurantes.

O Carnavale acontece com a segurança reforçada para garantir tranquilidade aos foliões, para tanto trabalham aproximadamente 30 homens e mulheres das forças de segurança, além de equipe do Detran, Ciftran, BOPE, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros.

A animação da primeira noite ficou por conta de Toinho e Maria Clara, Dj Edson Rodrigues, Sandra Melo e Luan Lima.

De acordo com Jerlan Ricardo, que é vendedor ambulante, através do Carnavale os trabalhadores conseguem lucro com a venda nas três noites. ” Nossa expectativa é a melhor possível, após dois anos parado, nós podemos trazer nossos alimentos e bebidas para vender, o que nos dá uma renda extra“, afirmou.

A Prefeita Fernanda Hassem agradeceu a presença de todos que compareceram ao evento e parceria do Governo do Estado do Acre.

“Clima de muita alegria e tranquilidade, tivemos um reforço na segurança, as pessoas participando, homens, jovens e mulheres, famílias aqui presentes, isso demonstra o sucesso do nosso carnavale. Foram muitos esforços pra chegarmos até aqui. Quero destacar a parceria fundamental do Governo do Estado para que o evento pudesse acontecer, e a empresa Bial Som. São mais de cem pessoas trabalhando , expositores, praças de alimentação, rede hoteleira, lanchonetes e a cidade inteira lucrando com o evento”, disse a Prefeita.

O Tenente Tales Rafael fala a respeito da parceria para a realização do evento. ” A Polícia Militar estará às três noites na Praça Hugo Poli, para garantir a segurança dos munícipes e visitantes que vem prestigiar o Carnaval aqui em Brasileia“, enfatizou.