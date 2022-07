Brasil registra três casos de crianças com varíola dos macacos

- Publicidade -

O Brasil registrou, nesta semana, os três primeiros casos infantis de varíola dos macacos em crianças. As idades não foram informadas e todas são residentes da capital de São Paulo. A Secretaria de Saúde do município não informou como ocorreram as infecções dos pequenos . De acordo com nota, os três pacientes estão sendo monitorados pela vigilância epidemiológica e apresentam sintomas moderados.

Os primeiros casos de varíola dos macacos em crianças foram registrados nos últimos 10 dias na Holanda e nos Estados Unidos. Embora o grupo em maior estado de alerta no momento seja o de homens, a infecção infantil é vista com apreensão por especialistas. Para eles, pessoas com pouca idade são considerados pacientes de risco para agravamento dos sintomas, seguindo o comportamento de surtos anteriores da doença no continente africano.