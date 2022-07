Brasil registra 346 mortes por Covid em 24 horas e média móvel cresce 77% em um mês

- Publicidade -

O Brasil registrou, na última quarta-feira (20), 346 mortes por Covid-19 e 56.480 novas infecções pela doença nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Com isso, a média móvel de mortes, que considera os últimos sete dias, cresceu 77% em um mês. Nesta quarta, a média ficou em 248. Para fins de comparação, em 20 de junho o indicador marcava 140.

Já o número flutuante de casos ficou 53.931 hoje. Há um mês, o índice estava 36.775 — o que representa um aumento de 46%.

O estado do Rio Grande do Sul registrou, nas últimas 24 horas, 4.047 casos de Covid. Em Minas Gerais, foram 8.052 e em São Paulo, foram 8.303 infecções no período.

Na Bahia foram 3.630 e em Santa Catarina, as secretarias registraram 1.842 contaminações.

Com as atualizações, o país registrou 33.454.294 infecções e 676.217 vítimas fatais da Covid desde o início da pandemia, em março de 2020.

Fonte/ CNN BRASIL