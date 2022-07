Brasil assume presidência do Conselho de Segurança da ONU nesta sexta

- Publicidade -

O brasileiro Ronaldo Costa Filho assume, temporariamente, a presidência do Conselho de Segurança da ONU nesta sexta-feira (1º/7) representando o Brasil. O cargo rotativo passa pelas mãos de vários embaixadores de outros países ao longo do ano. Ronaldo presidirá as reuniões e encontros durante o mês de julho. Antes de deixar o cargo, Ronaldo deve ainda ser presidente em outubro de 2023.

O que é o Conselho de Segurança da ONU?

15 países fazem parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Cinco deles são permanentes no Conselho e possuem poder de veto. Os membros permanentes são: Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e China.

Os outros 10 países ocupam cadeiras de maneira rotativa e são eleitos para mandatos bianuais. Cada um deles têm poder de voto comum.

O Brasil voltou ao Conselho no início de 2022 e permanecerá nele até o fim de 2023, assim como Albânia, Gabão, Gana, Emirados Árabes Unidos (AEU), Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega — os outros nove países eleitos para o biênio de 2022 e 2023.

Fonte: Correio Braziliense