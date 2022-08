Bombeiros controlam incêndio em casa abandonada na região da Cohab do Bosque

- Publicidade -

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, foi acionada por populares para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência abandonada, na rua Jephete Maia, bairro Cohab do Bosque, na noite de domingo, (31).

Moradores que moram próximo, informaram que a casa é usada por dependentes químicos, que usam o local para consumir entorpecentes. A preocupação dos vizinhos era do fogo passar para outras residências.

Os bombeiros levaram cerca de alguns minutos pra controlar as chamas. Não houve feridos.

Ainda de acordo com os populares, o bairro tem várias casas e terrenos baldios que são usadas por vândalos e dependentes químicos. Até a prefeitura já foi acionada para interditar o local, mas ninguém do órgão até o momento procurou a área e nem tomou providências.