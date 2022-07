Bolsonaro muda de ideia sobre ida aos debates na TV

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) contou para a sua equipe de campanha que ponderou melhor sobre participar dos debates eleitorais na televisão e avisou que pretende sim comparecer.

Antes, o presidente considerava que sua participação poderia ser ruim já que todos os demais candidatos o colocariam como alvo. Agora, a ideia de que esse pode ser um quesito a ser usado em seu favor.

Mas, em se tratando de Bolsonaro, é possível que haja mudança de estratégia e ele revogue à ida ao debate. Principal opositor do presidente, Luis Inácio Lula da Silva (PT)garante que irá aos três debates se Bolsonaro também participar. As informações são do jornal O Globo.

Em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro, não compareceu aos debates do segundo turno contra Fernando Haddad (PT). A justificativa recai sobre as condições de saúde de Bolsonaro, que ainda se recuperava da facada que levou durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Na ocasião, o presidente fazia uso de uma bolsa de colostomia que segundo ele mesmo, impedia de ficar em um ambiente de estresse. Os médicos que operaram Bolsonaro, entretanto, afirmaram que do ponto de vista clínico não havia impedimento e que a participação nos debates dependia exclusivamente dele.

TV Globo

Os debates da TV Globo são, tradicionalmente, os mais importantes porque ocorrem a pouco dias da eleição. Os encontros dos candidatos ao Palácio do Planalto vão acontecer no dia 29 de setembro (quinta-feira anterior às votações) e, caso haja segundo turno, no dia 28 de outubro (sexta-feira, a dois dias da fase final do pleito).

As eleições deste ano estão agendadas pela Justiça Eleitoral para os dias 2 e 30 de outubro.