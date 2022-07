Bolsonarista faz ataque a Paola Carosella e seu restaurante em Brasília

- Publicidade -

A chef argentina Paola Carosella foi alvo de novo ataque por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Em vídeo que circula nas redes sociais, um homem filma a entrada de uma das unidades de seu restaurante La Guapa, afirmando que a chef “detesta brasileiros patriotas”, pedindo boicote e ameaçando o estabelecimento.

“Vamos detonar a casa?”, diz o homem. No vídeo, uma mulher está na entrada do restaurante, de máscara. Ao ver que está sendo filmada, ela faz um sinal de “L”, associado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário de Bolsonaro nas eleições.

“Vamos boicotar a casa, para ela voltar para a Argentina. É você, Paola, que está aí? É ela ali ó”, afirma ainda o homem. A mulher, no vídeo, se identifica como a chef. O Correio, porém, apurou com o restaurante que afirmou não se tratar de Paola no vídeo, que circula nas redes pelo menos desde sábado (3/7). Procurada, a direção do La Guapa afirmou que não comentará o tema.

Paola Carosella é alvo de ataques por apoiadores de Bolsonaro pelo seu posicionamento político. Durante participação no podcast ‘Dia Cast’, no dia 17 de maio, a chef fez duras críticas a Bolsonaro. “Acho que fica muito difícil você se relacionar com alguém que, por dois motivos, ou é um escroto ou porque é burro”, disse Paola.

Desde então, ela e seus restaurantes vêm sendo atacados nas redes. O Arturito, por exemplo, caiu em suas avaliações no Google de 4,8 para 1,7 após repetidas avaliações negativas cadastradas no site por bolsonaristas. Pouco depois, no dia 26 de maio, o Google restaurou a nota do estabelecimento após o boicote.

Fonte: Correio Braziliense