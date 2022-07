BOCA DO ACRE: Motorista de carro funerário perde controle da direção, veículo capota e caixão cai dentro da mata

- Publicidade -

O motorista de um carro funerário perdeu o controle da direção e capotou na estrada de Boca do Acre, município do Amazonas. O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira, 20, no km 39.

O motorista do carro funerário sofreu pancadas na cabeça, e o caixão com o corpo foi arremessado durante o capotamento. Vários objetos que seriam usados no velório, ficaram espalhados na estrada. O estado de saúde do motorista não foi divulgado.

De acordo com informações, o veículo funerário trazia o corpo de uma mulher de Porto Velho para Boca do Acre -AM, quando se envolveu no acidente. No carro, além do motorista viajavam uma neta e o filho da pessoa falecida. Ninguém se feriu, somente escoriações leves. O veículo ficou totalmente destruído.

Veja vídeo: