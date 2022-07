Boca de fumo é descoberta e traficante foi preso pela ROTAM

- Publicidade -

Militares do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) desarticularam um ponto de drogas, no bairro Mocinha Magalhães, beco da ingá na noite de quinta-feira (14) em Rio Branco Acre.

Em patrulhamento de rotina, os policiais afirmaram que Denilson Paiva Monteiro de 20 anos, foi avistado com atitude suspeita, de prontidão, os militares o abordaram, de pose do mesmo tinha 12 papelotes de oxidado aparentando ser cocaína e um montante em dinheiro totalizando R$ 610,00, possivelmente oriundo do tráfico.

Diante dos fatos, Denilson foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrnates- DEFLA onde ficará a disposição da justiça.