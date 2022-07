Biden testa positivo para Covid

- Publicidade -

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para coronavírus. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (21), pela Casa Branca.

Biden continuará desempenhando as funções do escritório e começou a fazer o curso de Paxlovid, disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, em comunicado.

“Esta manhã, o presidente Biden testou positivo para Covid-19. Ele está totalmente vacinado e duas vezes reforçado e apresentando sintomas muito leves. Ele começou a tomar Paxlovid. De acordo com as diretrizes do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), ele se isolará na Casa Branca e continuará realizando todos os seus deveres durante esse tempo”, disse ela.

Esta é a primeira vez que Biden, de 79 anos, testou positivo para a doença. Ele testou negativo pela última vez na terça-feira, segundo Jean-Pierre.

Fonte/ CNN BRASIL