Beyoncé lança álbum nesta sexta (29); famosos citam suas músicas favoritas da cantora

- Publicidade -

A cantora Beyoncé lança, nesta sexta-feira (29), o álbum “Renaissance”, o sétimo de sua carreira. A expectativa dos fãs para o lançamento é alta, já que a diva do pop não lançava um disco há seis anos.

O Popverso esteve no tapete rosa do MTV Miaw, premiação de cultura pop que reúne alguns nomes da cena musical e digital do momento, e perguntou aos famosos quais são as suas músicas favoritas da cantora Beyoncé.

Em junho, a artista lançou o single “Break My Soul”, o primeiro a ser divulgado do disco “Renaissance”. A música chegou ao 7º lugar no “Top 100 da Billboard”.

O último álbum da cantora, “Lemonade”, foi o mais vendido do mundo em 2016, ano do lançamento. O trabalho faturou quase U$ 8 milhões.

Ambos os trabalhos da cantora foram citados entre os artistas entrevistados pela equipe do Popverso no MTV Miaw, confira abaixo as músicas favoritas de cada um:

Brunna Gonçalves: Pretty Hurts e XO;

Pretty Hurts e XO; Luisa Sonza: Lemonade (o álbum inteiro);

Lemonade (o álbum inteiro); WC no Beat: Halo;

Halo; Pedro Sampaio: Break My Soul;

Break My Soul; Bianca Andrade: Formation;

Formation; Jão: Crazy in Love;

Crazy in Love; Papatinho: Drunk in Love

Drunk in Love Pocah: Me, Myself and I

Me, Myself and I Duda Reis: Irreplaceable;

Irreplaceable; João Guilherme: Break My Soul;

Break My Soul; Pequena Lo: Break My Soul;

Break My Soul; Camila Pitanga: Love on Top;

Love on Top; Camilla de Lucas: Formation.

A íntegra do programa desta quinta-feira (28) pode ser conferida no vídeo acima.

Popverso

O programa da CNN Brasil comandado por Mari Palma vai ao ar de segunda a sexta, primeiro no Youtube e Tik Tok, às 20h, e às 23h30 na TV. O programa traz uma cobertura intensa do mundo da cultura pop e também um outro olhar sobre as notícias do dia a dia.

Fonte: CNN Brasil