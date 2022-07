Benedito Tavares chefe do CV é preso em operação pela Polícia Civil do Acre

- Publicidade -

Na noite desta terça-feira (26), em uma ‘’MEGAOPERAÇÃO’’ da Delegacia de Proteção à Pessoa (DHPP) e Equipe de Pronto Emprego, (EPE) prendeu um dos mais perigosos membro e chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) Benedito Tavares de Souza vulgo ‘’ Cabelo’’. Além de Benedito a polícia prendeu seus capangas Anderson Xavier de Freitas e Michael Pereira de Andrade, Raimundo Ricardo Tavares e Andreiane Aguiar.

O principal chefe da facção estava com mandado de prisão em aberto e no momento em que a Polícia estava nas proximidades ‘’Cabelo’’ saiu de uma residência com seus capangas em dois veículos que segundo a polícia eram um Gol e um HB20. A polícia conseguiu fazer o monitoramento dos elementos que estavam no veículo e conseguiu abordar os mesmos que estavam com duas armas de fogo e após as buscas nos veículos e revistas nos faccionados foi dado voz de prisão e ambos encaminhados a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) no bairro Estação Experimental.

Vale ressaltar que a prisão dos elementos ocorreu no bairro Aroeira parte da cidade que engloba umas das regiões mais perigosa da capital.