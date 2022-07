Bebê nasce em carro de aplicativo que foi parado pela PM a caminho de maternidade

- Publicidade -

O nascimento de uma criança é marcado por muita emoção, e o do pequeno Benilson foi bem diferente do que a mãe imaginou que seria. Maria Lobato, de 37 anos, sentiu as dores do parto, pediu um carro por aplicativo, no caminho o veículo foi parado pela polícia e o bebê nasceu antes de chegar à maternidade.