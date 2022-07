- Publicidade -

Um bebê de 3 meses entrou em morte cerebral no hospital Infantil de Florianópolis, capital de Santa Catarina, nesta quinta-feira (21/7). A suspeita é de que ele tenha sido espancado por um casal de cuidadores.

A criança foi transferida para Florianópolis em estado grave por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na segunda-feira (18/7), depois de ser atendida no hospital Maicé, no Oeste do estado.