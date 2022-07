BATIDA FRONTAL: Boliviana tem perna quebrada em acidente de moto em Cobija

- Publicidade -

Pelo menos uma pessoa ficou ferida na noite desta segunda-feira (18), em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na Avenida Pantanal, Cidade de Cobija-Bolívia, país vizinho que faz fronteira com o Brasil.

Um dos envolvidos no caso, uma mulher boliviana identificada por Lós Marina, 55 anos, acabou sendo socorrida e levada ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) com fratura na perna direita.

De acordo com familiares, a mulher seguia em uma motocicleta com o marido, quando foi surpreendida por um veículo que vinha na direção oposta, quando houve a batida de frente. Com o impacto, os dois caíram ao solo, e Marina quebrou a perna. Após os primeiros socorros, a vítima foi transferida para Rio Branco.

Após ser examinada pela equipe médica platonista, a mesma passará por uma cirurgia na perna que sofreu o trauma. O marido de Lós Marina só teve escoriações leves e não precisou ser atendido pelos socorristas.