“Barata” escapa de tentativa de execução, mas não da prisão

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, conhecido pelo vulgo “Barata”, foi preso na noite desta quinta-feira (21), por uma guarnição da Polícia Militar, na rua Benzinho, no bairro Nova Esperança.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o presidiário sofreu uma tentativa de execução, na quarta-feira, 20, quando homens armados tentaram o matar a tiros na frente de sua residência, “Barata”revidou os disparos e fugiu, conseguindo escapar dos seus assassinos.

De acordo com informações, o bando retornou ao bairro para tentar novamente matar o monitorado, mas dessa vez, os moradores acionaram a Polícia Militar. Com a chegada da guarnição, os criminosos fugiram, e “Barata” foi preso em flagrante. Com ele, a polícia encontrou uma pistola 380, munições intactas e drogas.

Preso, o homem perdeu o benefício de ficar em liberdade monitorada, e ainda irá responder por mais dois crimes, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito das forças de segurança.

O presidiário foi levado á Delegacia de Flagrantes, juntamente com as drogas e a arma de fogo.