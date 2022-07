Bar “Responsa” furtou energia que daria para abastecer 1,4 mil casas

- Publicidade -

Um dos bares mais populares do Plano Piloto, o Responsa foi flagrado pela fiscalização da Neoenergia Distribuição Brasília supostamente furtando energia elétrica. De acordo com a empresa, o “gato” praticado pelo estabelecimento resultou no desvio de 250 mil quilowatts, o necessário para abastecer 1,4 mil casas populares por cerca de um mês. Durante a inspeção, os técnicos identificaram que os relógios que medem o consumo de luz do local estavam fraudados.

A descoberta no bar localizado na 202 Sul ocorreu no âmbito da Operação Happy Hour. Agora, toda energia não medida será cobrada por meio de processo administrativo. Os “gatos” foram removidos, e as irregularidades serão enviadas à Polícia Civil do DF (PCDF) para que os responsáveis respondam em âmbito criminal.

Mapeamento

Segundo o gerente de Proteção da Receita da Neoenergia Brasília, Luiz Paulo Marinho, a energia furtada acaba punindo toda população do Distrito Federal.

“Este tipo de prática ilegal deve ser combatida, não apenas por ser furto de energia, mas também por caracterizar concorrência desleal, o que leva a uma vantagem indevida frente a outros estabelecimentos”, disse.

Os alvos da Happy Hour foram mapeados após análise do centro de inteligência da Neoenergia e de fiscalizações em campo. Para identificar as unidades como possíveis consumidoras irregulares, a distribuidora utiliza softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, auxiliando as ações em campo. Esses sistemas permitem uma maior assertividade das operações de combate ao furto de energia

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e prejudicam o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

outro lado

Procurado pela reportagem, o Responsa manifestou-se por meio de nota:

“Recebemos com surpresa o documento. Ao que tudo indica, esse problema foi herdado de uma das gestões anteriores. Nosso jurídico foi acionado e está tomando as devidas providências para averiguar o ocorrido”.

Fonte/ Portal metropole.com