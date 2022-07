Bandidos da Internet usam foto de médica de Rio Branco tentando aplicar golpes

- Publicidade -

A médica pediatra Dinair Castro está sendo vítima de falsários que usam a internet e plataformas digitais, como o Whatsapp, para aplicar golpes. Na tarde desta segunda-feira (04), a médica foi surpreendida com sua foto num número de celular que não era o seu com uma mensagem, provavelmente distribuída a sua rede de amigos. O número utilizado na tentativa de golpe é 68 99945 9217, da Operadora Vivo.

“A foto é minha mas o número do celular é outro”, disse Dinair Castro em mensagem enviada a seus amigos. Ela procurou a Polícia Civil, na Delegacia do Tucumã, mas lá foi informada de que o atendimento a esse tipo de queixa só ocorre até às 13 horas e foi orientada a volta no dia seguinte, amanhã, terça-feira, 05. “Se alguém ligar propondo qualquer negócio, pedindo dinheiro ou coisa do gênero, não sou eu. É golpe”, acrescentou.