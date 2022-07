Band se exime de responsabilidade e joga nas costas de Faustão o futuro do programa

- Publicidade -

Prestes a completar seu sétimo mês no ar, o “Faustão na Band” vem causando dores de cabeça aos executivos da emissora de Johnny Saad. Ao contrário do que se esperava antes da estreia, a atração vem passando longe das expectativas, deixando dúvidas com relação ao futuro do programa diário daquele que, até pouco tempo, era considerado a verdadeira “galinha dos ovos de ouro”.

Embora a atração tenha conseguido elevar os índices de audiência do canal paulista, os números no Ibope ainda não chegaram ao patamar desejado e sequer representa uma ameaça aos seus principais concorrentes. Além disso, o programa não consegue se mostrar forte nas redes sociais, sofrendo também no quesito engajamento. Para piorar a situação, o lado financeiro segue em declínio, obrigando a direção a tomar atitudes drásticas.

Somando a baixa audiência com a crise nos cofres, a emissora precisou fazer cortes na equipe do “Faustão na Band”, que já até perdeu parte de seu tempo na programação. Em meio a essa situação, os executivos do canal decidiram jogar a responsabilidade para cima do veterano, que será o principal responsável por decidir o futuro de sua atração na telinha.

Embora já tenham ocorrido diversas reuniões nos bastidores para debater como ficará o programa, caberá a Fausto Silva definir se sua atração permanecerá com o mesmo formato transmitido atualmente ou passará a ser exibido apenas aos domingos, assim como acontecia quando apresentava o “Domingão” na Rede Globo. Caso opte pela mudança, ela ocorrerá já a partir do próximo ano.