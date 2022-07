Banco da Amazônia participa da Expoacre e aquece as negociações na feira

- Publicidade -

Neste sábado, 30 de julho, em Rio Branco no Acre, acontecerá a 42ª Expoacre, a maior feira de negócios do estado, e segue até o dia 07 de agosto no Parque de Exposição Wildy Viana

O Banco da Amazônia participará com muitas novidades na feira, através de seu estande recebendo a todos os interessados, clientes, parceiros e a sociedade em geral.

Segundo o superintendente regional do Acre, José Luiz Cordeiro Cruz, após dois anos sem a nossa principal feira de exposição e negociação agropecuária, o BASA retoma sua participação neste ano de forma bem mais efetiva, posso afirmar que negocialmente será um formato diferente, pois implantamos diversas ferramentas digitais, processos de crédito mais ágeis para atender as necessidades de contratação de crédito dos clientes, disse o superintendente.

Os clientes que visitarem o estande do Banco da Amazônia, terão acesso a condições especiais de crédito e poderão financiar a compra de animais no leilão, máquinas e equipamentos, aquisição de caminhonete etc.

A última edição da Expoacre foi em 2019 e movimentou cerca de R$ 74 milhões, para esta edição de 2022 a organização do evento estima que R$ 100 milhões de reais serão investidos durante os nove dias de feira, além de fomentar o comércio, turismo e gerar 5 mil empregos diretos e indiretos.

O Banco da Amazônia disponibilizará as suas linhas de crédito voltadas para o agronegócio e crédito verde, e durante a exposição apresentará as melhores ofertas de crédito.

A programação da Expoacre 2022 conta com shows de artistas nacionais, competições de montarias, leilão de gados, aquisição de máquinas e equipamentos e outras rodadas de negócios.

Serviço:

Expoacre 2022 – Rio Branco/AC

Data: 30/07 a 07/08/2022

Local: Parque de Exposição Wildy Viana

