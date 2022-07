Bala Perdida: Mulher quase é assassinada quando conversava com amiga no portão de casa

- Publicidade -

Uma ocorrência envolvendo uma mulher de 32 anos, foi registrado no domingo, 10, no município de Brasiléia, interior do Estado.

A jovem estaria conversando com uma amiga, no portão de casa, no bairro Francisco José Moreira, quando dois homens em uma motocicleta entraram na rua com arma em punho, seguindo um rapaz que correu em direção das duas. Os dois indivíduos da moto começaram atirar no homem que entrou no quintal da casa e desapareceu.

Após perceber que acertaram outro alvo, os criminosos fugiram do local, tomando rumo ignorado. A mulher foi socorrida e não corre risco de morte, pois o tiro foi na perna. Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar, foi quem acompanhou a ocorrência. O caso será investigado, e a polícia continua nas buscas para encontrar os dois criminosos responsáveis pela tentativa de homicídio.

Com informações OAltoAcre