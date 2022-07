Bactéria rara encontrada nos EUA deixa autoridades de saúde em alerta

- Publicidade -

Uma bactéria rara e com grande potencial para prejudicar a saúde humana foi encontrada no Mississipi, estado localizado na região sudeste dos Estados Unidos. Amostras da Burkholderia pseudomallei foram detectadas no solo e na água, de acordo com informações.

A descoberta deixou os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em alerta para a possibilidade da infecções provocadas pelo patógeno. A exposição à bactéria pode provocar melioidose, doença infecciosa que, em alguns casos, evolui para a morte.

De acordo com um estudo de 2019, realizado pelo CDC, uma a cada 4,6 mil pessoas expostas à bactéria desenvolvem a doença. Ao todo, cerca de 90 mil pessoas morrem por conta de melioidose no mundo anualmente.

“Os esforços de saúde pública devem se concentrar principalmente em melhorar a identificação de casos para que o tratamento adequado possa ser administrado”, destacou o comunicado emitido pela entidade norte-americana.

As amostras coletadas apontam que a Burkholderia pseudomallei pode estar no solo do Mississipi desde 2020, quando um paciente foi detectado com melioidose na mesma região.

Pesquisa

A busca para encontrar a bactéria ocorreu após um diagnóstico positivo para melioidose em maio deste ano. Outro caso da doença tinha sido notificado na mesma região em julho de 2020. Os dois pacientes não tinham parentesco, não haviam viajado para fora do país, mas estiveram em localidades próximas. Eles foram hospitalizados, passaram por tratamento e se recuperaram.

Os sintomas da melioidose incluem febre, dor nas articulações e dor de cabeça. A infecção pode provocar pneumonia e infecções no sangue (sepse).

Fonte/ Portal metropole.com