Avô é preso suspeito de estuprar neta de 3 anos

Um homem, de 48 anos, foi preso, nesta sexta-feira (22), por suspeita de estupro de vulnerável cometido contra a neta, uma criança de 3 anos. O crime aconteceu no dia 15 de maio deste ano, em Manaus.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), informou que o pai da vítima compareceu na unidade policial para formalizar uma denúncia contra o avô materno da criança.

“O genitor afirmou ter notado um comportamento diferenciado por parte da vítima e observou que as partes íntimas da menina estavam machucadas. A criança conversou com o seu pai e disse que seu avô a tocou enquanto esteve na casa dele”, explicou.

Prisão

A primeira tentativa de prisão aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (21), por volta das 6h15, os investigadores da Depca foram até a residência do homem, localizada no bairro Cidade de Deus, zona norte, no entanto, ele não estava no local.

“Ainda em busca do suspeito, as equipes saíram em uma nova ação nesta sexta, para cumprir a ordem judicial em nome do autor. A prisão dele foi realizada no momento em que o infrator veio à delegacia, com seu advogado”, disse.

Decisão judicial

O mandado foi expedido no dia 20 de julho deste ano, pelo juiz Henrique Veiga Lima, da Central de Plantão Criminal.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.