Aviões de guerra dos EUA e Japão realizam exercícios militares no Pacífico

Mais de 50 aviões de guerra americanos e japoneses sobrevoaram as águas perto do Japão nesta semana, enquanto os dois aliados davam uma demonstração de força em meio às crescentes tensões na região com a China e a Rússia.

Uma dúzia dos caças furtivos F-22 topo de linha da Força Aérea dos EUA, quatro jatos furtivos F-35 e 13 jatos F-15 participaram dos exercícios, o Ministério da Defesa japonês disse em um comunicado à imprensa na quinta-feira.

Os caças dos EUA foram acompanhados por 20 caças japoneses F-15 e F-2 e três aeronaves de reconhecimento e apoio dos EUA.

Os caças japoneses e norte-americanos sobrevoaram os céus do Mar do Japão, Oceano Pacífico e Mar da China Oriental em um esforço para melhorar as habilidades táticas e “capacidade de resposta conjunta”, disse o Ministério da Defesa japonês.

A Força Aérea dos EUA não comentou imediatamente os exercícios desta semana, mas o serviço disse em um comunicado à imprensa no mês passado que despachou 12 caças F-22 da Guarda Aérea Nacional do Havaí para a Base Aérea de Kadena, em Okinawa.

Os F-22 estavam no Japão para realizar “várias missões para aumentar a prontidão operacional para defender o Japão e garantir um Indo-Pacífico livre e aberto”, disse o comunicado dos EUA.

Também nesta semana, aeronaves de patrulha marítima dos EUA e do Japão realizaram um exercício perto das Ilhas Nansei, o território japonês mais próximo de Taiwan e perto das Ilhas Senkaku, o arquipélago desabitado também reivindicado pela China, que se refere a elas como Diaoyus.

Esse exercício foi realizado para “fortalecer a capacidade da Aliança Japão-EUA para uma dissuasão efetiva”, disse o comunicado japonês.

A Guarda Costeira e os navios da marinha chinesa passaram um tempo recorde nas águas ao redor do Senkakus este ano, de acordo com o Ministério da Defesa do Japão.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse à CNN no início deste ano que as patrulhas da Guarda Costeira chinesa nas águas ao redor das ilhas eram “um exercício apropriado do direito soberano da China”.

Enquanto isso, navios de guerra chineses e russos vêm aumentando sua presença no Japão nas últimas semanas.

No final do mês passado, Tóquio disse que um total de oito navios chineses e russos foram vistos em águas próximas ao Japão.

Uma flotilha russa de cinco navios navegou perto das ilhas japonesas por uma semana, de Hokkaido, no norte, a Okinawa, no sul, disse o ministério em um comunicado à imprensa.

Enquanto isso, pelo menos dois navios de guerra chineses e um navio de suprimentos foram vistos nas Ilhas Izu, cerca de 500 km ao sul da capital Tóquio. Um desses navios parecia ser o Lhasa, um destróier de mísseis guiados Tipo 55 e um dos navios de superfície mais poderosos da China.

Os exercícios desta semana acontecem quando a Força Aérea dos EUA transferiu alguns de seus ativos mais vitais para o Indo-Pacífico.

Dois bombardeiros furtivos B-2 implantados de sua base no Missouri para a Base Aérea Real Australiana Amberley, onde “conduzirão missões de treinamento e missões de dissuasão estratégica com aliados, parceiros e forças conjuntas em apoio a um Indo-Pacífico livre e aberto, “As Forças Aéreas do Pacífico dos EUA (PACAF, na sigla em inglês) disseram em um comunicado no domingo.

“Este desdobramento do B-2 para a Austrália demonstra e aumenta a prontidão e letalidade de nossa força de ataque penetrante de longo alcance”, disse o tenente-coronel Andrew Kousgaard, comandante do 393º Esquadrão de Bombardeiros Expedicionário no comunicado da PACAF.

Fonte: CNN