Avião com quase 180 passageiros fica a 1 metro de colisão em Paris

A mesma instrução errônea havia sido enviada para um outro voo minutos antes. Os pilotos, porém, corrigiram as configurações sem questionar a torre de controle e pousaram em segurança. Em ambos os casos, a torre de controle se comunicou com os voos em inglês. Na conversa com um voo da Air France instantes depois, as instruções foram passadas corretamente.

No caso dos pilotos do A320, a decisão foi a de arremeter o pouso. No momento em que o piloto automático foi desativado e o avião começou a subir, ele estava a apenas 1,8 metro de distância do solo, sobre um campo a pouco mais de um quilômetro da cabeceira da pista. Em uma segunda tentativa, a tripulação conseguiu corrigir visualmente as falhas e pousar 15 minutos depois.

A investigação do BEA deve continuar para apurar a não-ativação do alarme do sistema de alerta e alerta de impacto (TAWS, na sigla em inglês), as configurações do sistema de alerta de altitude de segurança mínima do aeroporto Charles de Gaulle e outros casos parecidos que podem ter acontecido recentemente.

Procurada pela reportagem, a Norwegian Air Sweden afirmou que está “comprometida com a operação segura” e que todas as companhias com que possui contratos de arrendamento com tripulação – quando uma empresa cede temporariamente uma aeronave e pelo menos um tripulante – seguem todas as normas de segurança da Europa.

CNN