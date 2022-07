‘Avião baleia’ faz pouso inédito em Fortaleza e leva curiosos ao aeroporto

- Publicidade -

O pouso do cargueiro Airbus Beluga ST, apelidado de “avião baleia”, foi a sensação da tarde deste domingo (24) no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, no Ceará. A aterrissagem ocorreu por volta das 15h30 e marcou a primeira visita de uma aeronave desse tipo, que chama a atenção por ter o formato de uma beluga, na América Latina.

A novidade levou um grande número de curiosos ao terminal. Famílias inteiras começaram a chegar no fim da manhã, uma vez que o pouso estava inicialmente previsto para as 13 horas. A chegada, no entanto, foi atrasada em decorrência de uma tempestade em Dacar, no Senegal, de onde é originário.

O advogado Augusto Menezes, mais conhecido como Guto do Catuleve, foi acompanhar a aterrissagem na companhia do filho e de um grupo de amigos. Para ele, tanto o formato do avião quanto o fato de ninguém ter visto antes uma aeronave do gênero contribuíram para levar os moradores de Fortaleza ao aeroporto. “Sempre gostei da aviação e depois de muitos anos tirei meu brevê (licença) de piloto desportista”, conta o advogado. “A aviação desperta a curiosidade de muita gente.”

Depois da capital cearense, o próximo pouso do avião baleia será em Campinas, em São Paulo, para realizar um transporte de carga. A previsão é de que a aeronave aterrisse nesta segunda-feira, 25, na cidade do interior paulista.

Fonte: Estadão