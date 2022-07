Auxílio Brasil tem data para começar a ser pago em julho: Veja o calendário

- Publicidade -

Os pagamentos do Auxílio Brasil referentes ao mês de julho começam no dia 18. Os beneficiários podem ter acesso por meio da conta poupança social ou contas correntes regulares, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). Atualmente, segundo dados do Governo Federal, mais de 18 milhões de famílias são beneficiadas.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Auxílios, que prevê o aumento do principal programa social do governo federal para R$ 600 mensais, já foi aprovada pelo Senado Federal e aguarda decisão da Câmara dos Deputados. Enquanto a medida não for aprovada, o valor do auxílio é de R$ 400.

A expectativa é de que o aumento passe a valer para o mês de agosto.

O calendário dos pagamentos do mês de julho segue da mesma forma, nos últimos dez dias úteis do mês e conforme o último número do NIS. Veja.

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 0 18/07 19/07 20/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 30/07 31/07 Quem pode receber o Auxílio Brasil? O benefício é concedido em situação de extrema pobreza, em casos de renda familiar mensal per capita de até R$ 105. Famílias com renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210 também podem receber, desde que tenham gestantes ou menores de 21 anos entre seus integrantes.

