AUXÍLIO BRASIL JULHO 2022: Parcela de R$ 600 ou R$400 a partir da SEGUNDA (18)?; veja quando irá receber e o Calendário

A Caixa Econômica Federal vai liberar, a partir da próxima segunda-feira (18), os pagamentos do Auxílio Brasil. Na oportunidade, os milhões de inscritos espalhados por todo território nacional poderão receber o benefício.

É importante destacar que o Auxílio Brasil de Julho não terá pagamento mínimo de R$600. Acontece que a PEC, aprovada pelo Congresso Nacional nesta semana, prevê o início do benefício com novo valor somente a partir de agosto. Sendo assim, o valor Auxílio Brasil de Julho será de R$400.

O calendário do Auxílio Brasil de Julho já foi liberado e segue o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

AUXÍLIO BRASIL 600: AUXÍLIO BRASIL DE 600 REAIS confirmado em JULHO?

A princípio, é importante destacar que desde o final do mês de junho, o Governo Federal anunciou que o valor do Auxílio Brasil agora será de R$600. Para que isso acontecesse, de fato, seria necessário a aprovação do Congresso Nacional, o que ocorreu nesta semana.

Dessa forma, está confirmado que o Auxílio Brasil com o valor de R$600 foi aprovado para ser pago entre os meses de agosto e dezembro de 2022. Em julho, o valor continua sendo de R$400.

No dia 30 de junho, o Auxílio Brasil 600 foi aprovado pelo Senado Federal em dois turnos. Já na terça-feira (12/07), a Câmara aprovou o benefício.

Além do Auxílio Brasil 600, foi dado o aval para o aumento do Vale Gás e a liberação do “Pix Caminhoneiro” de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. Mais de 800 mil serão beneficiados.

De maneira geral, o texto prevê o aumento do Auxílio Brasil para R$600 e destina parcelas de R$ 120 para o pagamento do Vale Gás. Dessa forma, quem estiver nos dois programas, poderão receber R$720 em agosto, outubro e dezembro.

AUMENTO AUXÍLIO BRASIL: AUXÍLIO BRASIL VAI AUMENTAR PARA 600? AUXÍLIO BRASIL DE 600 VAI SER PAGO QUANDO?

Após a aprovação do Auxílio Brasil 600 reais no Senado, a PEC seguiu para análise da Câmara dos Deputados nesta semana. Com o aval também dos deputados, a expectativa agora é pela sanção do presidente Jair Bolsonaro para poder entrar em vigor.

A estimativa do Governo Federal é começar o pagamento do Auxílio Brasil 600 no mês de agosto. Portanto, no Auxílio Brasil de julho, os beneficiários do programa irão receber parcelas mínimas de R$ 400. Será a última parcela neste ano com esse valor.

VALOR AUXÍLIO BRASIL: QUAL O VALOR DO AUXÍLIO BRASIL EM JULHO?

Conforme informado, o valor Auxílio Brasil de julho está fixado em parcelas mínimas de 400 reais. Veja todas as datas de pagamentos a seguir.

Calendário Julho Auxílio Brasil:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 18 de julho;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 19 de julho;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 20 de julho;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 21 de julho;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 22 de julho;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 25 de julho;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 26 de julho;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 27 de julho;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 28 de julho;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de julho.

A partir de agosto, os valores serão os seguintes:

1º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Agosto

: Agosto 2º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Setembro

: Setembro 3º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Outubro

: Outubro 4º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Novembro

: Novembro 5º parcela do Auxílio Brasil de R$600: Dezembro

Quem recebe?

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para

a lista de reserva

Caso não esteja no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105, e em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Fonte/ Portal notícias concurso.com