Em poucos dias, o Governo Federal iniciará os pagamentos de mais uma rodada do Auxílio Brasil. Contudo, os pagamentos deste mês não sofrerão impactos das propostas da PEC dos benefícios. Portanto, o valor segue nos R$ 400. Mas a nova rodada também poderá permitir novas inscrições no Auxílio para os próximos dias. Então, para saber mais sobre o assunto, confira a seguir.

Auxílio Brasil deve permitir novas inscrições em julho. Veja como fazer

Dessa forma, o governo deverá liberar as novas inscrições devido ao fluxo normal do Auxílio Brasil. Afinal, todos os meses o projeto social do Governo Federal realiza novas seleções independente da PEC dos Benefícios. Entre os meses de maio e junho, por exemplo, estima-se que mais de 10 mil pessoas entraram na folha de pagamentos. E neste mês de julho não será diferente.

Além disso, os números do mês de julho ainda não foram oficialmente divulgados pelo Ministério da Cidadania, mas a pasta indica que poderá inserir mais pessoas nos próximos dias. Principalmente devido à alta demanda que o sistema vêm registrado.

Por fim, vale dizer que qualquer cidadão já pode conferir se o seu nome está na lista de julho. Para isso, basta abrir o app oficial do Auxílio Brasil (Android e iOS), inserir os seus dados pessoais e verificar a sua situação. De acordo com o governo, os pagamentos têm início no dia 18 deste mês.