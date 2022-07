Auxílio Brasil de R$ 600 e vale-gás turbinado devem sair em agosto; confira as datas

- Publicidade -

A ampliação de benefícios sociais prevista na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba de ser aprovada pelo Congresso deve começar em agosto. Ao menos duas medidas estão praticamente confirmadas para o próximo mês: o Auxílio Brasil de R$ 600 e o vale-gás com valor mais alto.

Outros auxílios previstos no texto podem levar um pouco mais de tempo para serem implementados. É o caso do voucher para caminhoneiros autônomos e do benefício para taxistas.

Mais da metade dos R$ 41,25 bilhões liberados pela PEC têm como foco o Auxílio Brasil, que passa de R$ 400 para R$ 600 até dezembro deste ano. O governo quer iniciar os repasses em agosto, há menos de dois meses das eleições presidenciais.

A equipe de Jair Bolsonaro também planeja usar os recursos para zerar a fila de espera de famílias que cumprem os requisitos para participar do programa. O Ministério da Cidadania calcula que cerca de 1,6 milhões de brasileiros fazem parte desse grupo.

Vale-gás

O documento amplia o valor do Auxílio Gás, popularmente chamado de vale-gás, para 100% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos. Hoje, o governo utiliza 50% desse patamar para realizar os pagamentos, que ocorrem a cada dois meses.

A última parcela do benefício foi de R$ 53 e atendeu pouco menos de 5,7 milhões de famílias em junho. Em agosto, quando ocorre o próximo repasse, o valor pode chegar a R$ 120 por beneficiário.

Dificuldades

A situação é um pouco mais complicada no caso dos outros auxílios. O voucher de R$ 1 mil para caminhoneiros autônomos será repassado com base no cadastro da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que está em fase de levantamento pelo Ministério da Infraestrutura.

O desafio é que essa lista também inclui donos de furgões e outros veículos de menor porte, e não apenas os caminhoneiros. O Ministério do Trabalho e Previdência será responsável por identificar os trabalhadores elegíveis.

A indefinição atinge principalmente o auxílio para taxistas, que entrou na PEC com muitos menos detalhes que os demais auxílios. A única certeza é o orçamento destinado à medida, de R$ 2 bilhões.

A PEC ainda garante um subsídio de R$ 3,8 bilhões para concessão de créditos tributários a produtores e distribuidores de etanol, e outro subsídio de R$ 2,5 bilhões para ajudar os entes federativos a assegurarem a gratuidade do transporte público urbano para idosos.

Calendário do Auxílio Brasil e vale-gás em agosto

• 18 de agosto – NIS final 1;

• 19 de agosto – NIS final 2;

• 22 de agosto – NIS final 3;

• 23 de agosto – NIS final 4;

• 24 de agosto – NIS final 5;

• 25 de agosto – NIS final 6;

• 26 de agosto – NIS final 7;

• 29 de agosto – NIS final 8;

• 30 de agosto – NIS final 9;

• 31 de agosto – NIS final 0;