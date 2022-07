Autoridades descartam resíduos químicos de incêndio no Rio Acre.

- Publicidade -

O incêndio na empresa Alvorada de produtos Agropecuários, situada na Via Chico Mendes, bairro Triângulo Velho, região do Segundo Distrito, finalmente foi controlado pelo os homens do Corpo de Bombeiros, Exército e voluntários, donos de carro pipas, que ajudaram também a combater as chamas.

O incêndio iniciou por voltas das 19h, e teve um certo controle pelos combatentes do Corpo de Bombeiros, mas, em certo momento, o fogo retornou com mais intensidade, precisando aumentar o números de militares na operação, inclusive recebendo ajuda de soldados da Força Nacional.

Após 12 horas de trabalho intensos das equipes, as chamas foram totalmente apagadas. Os militares trabalhavam só no rescaldo do fogo, na manhã desta terça-feira, 26.

A reportagem entrou em contato com Cláudio Falcão, Coronel do Corpo de Bombeiros, que relatou a preocupação dos populares, em relação aos produtos químicos alcançarem as águas do rio Acre. Segundo o Coronel, ele acha pouco provável essa hipótese, devido a distância que tem entre a empresa e o manancial. Mas se isso acontecer, seria um dano muito prejudicial ao Meio Ambiente.

Vídeos que circulam na internet, mostram um escoamento de produtos químicos indo em direção a lateral das ruas, ficando parado em poças em uma área que fica por trás da empresa que ficou toda encharcada, por conta da grande quantidade de água usada pelos bombeiros para apagar as chamas.

Segundo o Porta Voz da Secretaria do Meio Ambiente, não há chances nenhuma das águas do Rio Acre serem contaminadas pelos resíduos químicos que foram destruídos pelo fogo. Equipes da Defesa Civil e Semeia (Secretaria de Meio Ambiente), já estavam no local, fazendo a contenção, verificando possíveis danos causados pelo incêndio.

A Coordenadora Maria Eduarda, do Parque Capitão Ciríaco, que fica bem próximo ao local de onde aconteceu o sinistro, relatou que foi jogado areia nos locais que se concentrou a maior parte dos resíduos químicos. Sobre o córrego que passa dentro do parque, a Defesa Civil irá averiguar, se houve alguma forma de contaminação.