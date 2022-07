Autor de “Pantanal” recebeu benção do avô para remake e o fez chorar: “Foi o universo”

- Publicidade -

O remake de “Pantanal” foi um dos lançamentos mais aguardados para a teledramaturgia da Globo nos últimos tempos. Um detalhe bem especial é que o autor Bruno Luperi é neto de Benedito Ruy Barbosa, responsável pela primeira versão, na TV Manchete, em 1990.

Questionado sobre a reação do avô ao saber que a nova versão de “Pantanal” seria escrita por ele, Bruno entregou: “Me deu a benção dele, o voto de confiança, ‘Pantanal’ foi a divisora de águas na carreira dele, tinha que acontecer na Globo, mas não é convencional, tira a gente do lugar comum. Tem que ser tudo feito com muito respeito”.

O autor revelou ainda que, no processo produtivo, mantém uma distância segura de Benedito, para que não sofra influência em seu texto: “Ele me deu total confiança, mas a gente mantém uma distância regulamentada do processo, se não, não consigo fazer o que precisa ser feito na obra”.

Relembrando mais sobre o avô, Bruno disse que Benedito ficou eufórico com a ideia e nunca se esqueceu de um conselho dado por ele:

“Me deu a benção desde o começo e falou: ‘vai com o que Deus te deu, que vai dar certo, acredita no seu talento, no que bate no seu coração’ Chegando até aqui, acho que deu certo, foi a fórmula que ele deu, a benção dele, total apoio”.