Aumentam os números de casos e a Prefeitura antecipa a 4ª dose contra COVID para pessoas na faixa de 30 anos

A secretária de saúde do estado, Sheila Andrade, realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (5), para informar que a prefeitura da capital, decidiu antecipar a vacinação contra a covid-19 para pessoas na faixa etária de 30 anos.

De acordo com a secretária, a decisão ocorre pelo aumento avassalador de pessoas infectadas com a covid no estado.

‘’só não é possível baixar mais a faixa etária porque o número de imunizantes esta baixo, mas se o Ministério da saúde enviar o imunizante, a faixa etária de vacinação poderá ser baixada ainda mais’’ disse Sheila Andrade.

Por fim, a secretaria disse que há uma preocupação com as crianças de 5 a 11 anos, devido aos índices baixos para as doses de reforço, e que as pessoas devem se conscientizar e se preparem para uma 4ª onda da doença que pode acontecer já nos próximos dias.