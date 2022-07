ATUALIZAÇÃO: Secretaria de Saúde emite nota sobre acidente da BR-317. Confirma cinco mortos e quatro feridos na tragédia

- Publicidade -

A Secretária de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), se posicionou sobre o grave acidente que ocorreu na BR-317, km 100, no município de Capixaba, próximo ao Araxá, no interior do Acre.

O trágico acidente envolveu um caminhão toco e uma van que transportava pacientes que realizariam procedimento de hemodiálise no Hospital do Amor, em Rio Branco.

O Samu atestou o óbito das cinco pessoas e prestou socorro aos 4 feridos. Todos encaminhados para o Pronto Socorro da capital.

Os corpos das vítimas do acidente, também serão encaminhados ao IML de Rio Branco.

NOTA DA SESACRE

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) vem a público informar a situação das vítimas do acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 27, na BR-317, próximo à região do Araxá, em Xapuri.

As equipes do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao local para prestar socorro às vítimas e, de acordo com as primeiras informações enviadas, em razão da gravidade do ocorrido, infelizmente cinco óbitos foram confirmados.

Além disso, quatro pessoas ficaram feridas e estão sendo encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco, cujas equipes estão preparadas para o atendimento especializado. Os corpos das vítimas fatais também serão encaminhados para a capital, para a realização dos devidos procedimentos.