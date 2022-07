ATRÁS DAS GRADES: Foragido da justica acusado de estupro de vulnerável é preso em Sena Madureira

- Publicidade -

Através da equipe Alpha, do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM), foi efetuada a prisão de um foragido da justiça de Rio Branco. A prisão deu-se no município de Sena Madureira, interior do Acre.

Durante um patrulhamento no Centro de Sena Madureira, os policiais visualizaram um indivíduo, que ao ver a guarnição esboçou uma reação para tentar fugir.

Ao ser abordado, o mesmo apresentava nervosismo, foi feita uma revista pessoal, nada ilícito foi achado. Na consulta no sistema de segurança, foi constatado um mandado de prisão, pelo crime de estupro de vulnerável.

Por esse fato, o nacional foi levado para á delegacia do município de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.