Atlético-MG anuncia contratação de Cuca: ‘Chamado foi atendido’

É oficial o que todo mundo já sabia. O técnico Cuca está de volta ao Atlético-MG para a sua terceira passagem. Na manhã deste sábado (23/7), o Galo anunciou oficialmente o retorno do treinador após a demissão do argentino Turco Mohamed, definida nessa sexta-feira (22/7). O contrato é válido até o final da temporada 2022.

Antes do retorno, Cuca já havia assumido o comando técnico alvinegro entre os anos de 2011 e 2013, quando foi campeão da Libertadores, e em 2021, quando faturou o Brasileirão e a Copa do Brasil. Ao todo, o treinador soma 224 jogos, com 128 vitórias e seis títulos conquistados pelo Galo.

Nas redes sociais do Atlético-MG, o clube destacou que Cuca é o treinador mais vencedor da história atleticana e que aceitou “o chamado” do Galo para voltar a comandar o time até o final de 2022.

Cuca reassume o cargo sete meses após entregá-lo. Em dezembro passado, o novo comandante alvinegro alegou que queria investir em projetos pessoais e optou pela não renovação de contrato

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e a apenas quatro pontos do líder, o Atlético-MG também busca o bicampeonato da Copa Libertadores. A equipe alvinegra vai encarar o Palmeiras nas quartas de final da competição internacional.

Neste domingo (24/7), o Galo encara o Corinthians, neste domingo, às 18h, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG venceu os últimos cinco jogos contra a equipe paulista.

O time será dirigido neste domingo interinamente pelo auxiliar técnico permanente Lucas Gonçalves.

Fonte/ Portal Yahoo.com